Правительство обмануло кировчан с автобусами до Лебяжья?

До 15 сентября запланированы лишь два рейса КПАТа. И все... Фото: Евгения ГУСЕВА

Легальных автобусов из Кирова в Лебяжье с 1 сентября действительно практически не будет.

Две недели назад проблему осветил общественник, транспортный эксперт Денис Пырлог: ИП Чиликов, долгое время работавший на этом маршруте, устал бороться за пассажиров с перевозчиками-нелегалами. Перевозчик в соцсетях предупредил пассажиров о том, что с 1 сентября уходит с маршрута.

В тот же день министерство транспорта Кировской области дало опровержение: никто никуда не уходит, контракт с Чиликовым рассчитан до 2026 года.

Возможно, власти планировали решить вопрос за эти две недели. Но не вышло. Сейчас в расписании на сайте автовокзала ИП Чиликова действительно нет. Система предлагает билеты на автобус из Кирова в Лебяжье только на 4 и 8 сентября - по одному рейсу. В остальные дни вплоть до (к примеру) 15 сентября нет ни единого предложения. А те два рейса выполнит «КировПассажирАвтотранс» (КПАТ).

Хотя власти уже не раз говорили о необходимости решения транспортных проблем. Так, автобусный маршрут из Кирова обещают поселку Афанасьево. А люди тем временем спрашивают, где же анонсированное ранее возобновление маршрута из Кирова до села Чудиново.