Маршрут Лебяжье - Киров с 1 сентября останется без легального перевозчика

На указанном маршруте останутся только нелегальные компании Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ИП Чиликов, чьи автобусы выполняли регулярные перевозки по маршруту Лебяжье - Киров, прекращает его обслуживать. Срок - 1 сентября.

- Печально, когда добросовестные перевозчики не выдерживают конкуренции с нелегалами, - рассказал в телеграмм-канале «Мысли вслух» общественник, экс-директор КПАТа и АТП Денис Пырлог.

Теперь на маршруте останутся только перевозчики-нелегалы.

Об этой проблеме, как и о многих других, в ходе выездного заседания в Кирове говорили федеральные эксперты. Один из вариантов (его предложил как раз Пырлог) - снижать стоимость билета у «нормальных» транспортных компаний, а разницу субсидировать из бюджета.