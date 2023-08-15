Кировский Минтранс: с перевозчиком маршрута Лебяжье - Киров не расторгают контракт

Контракт с перевозчиком заключен до 2026 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минтранс Кировской области опроверг расторжение контракта с ИП, который осуществляет перевозки по маршруту Лебяжье - Киров.

- В Министерство транспорта Кировской области не поступало документов на расторжение контракта на пассажирские перевозки от ИП Чиликова. Данный перевозчик выполняет регулярные рейсы по маршруту Киров - Лебяжье. С ИП Чиликовым заключен контракт до 2026 года, - рассказал начальник отдела организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности областного Минтранса Алексей Алексеев.

Он также добавил, что проблема с «теневыми» перевозчиками существует, но с ними пытаются бороться. Для этого проводятся еженедельные мероприятия по их выявлению и пресечению незаконной деятельности.