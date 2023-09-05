Павильона на остановке нет уже более года. Фото: киров.рф

В Кирове на остановке «Трифонов монастырь» к октябрю установят новый павильон. Подробности сообщили в горадминистрации.

Павильона на остановке нет уже больше года. Ранее предполагалось появление «умной» остановки, однако мэрия отменила установку дорогой конструкции. Средства распределили на создание нескольких более простых объектов.

Так, на остановке «Трифонов монастырь» появится вместительный стеклянный павильон с металлическим каркасом. К началу октября установка должна быть закончена. Это не единственная остановка, где пройдет обновление, но основная часть работ намечена на будущий год.

Ранее мы также сообщали, что в Победилово проводят реконструкцию привокзальной площади.