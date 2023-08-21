После многочисленных жалоб на остановке «Трифонов монастырь» поставят павильон

Работы на остановке должны завершить до 1 октября текущего года. Фото: прокуратура Кировской области

Суд обязал администрацию Кирова поставить павильон на остановке «Трифонов монастырь» по улице Ленина. Срок - до 1 октября 2023 года.

С иском обратилась прокуратура Первомайского района. По информации ведомства, на отсутствие павильона неоднократно жаловались горожане. Мэрии города уже выносили представление по указанному поводу.

Однако павильон так и не появился. В муниципалитете в ответ на представление обещали привести остановку в порядок, при этом срок работ по приведению комплекса к нормативам указывался «явно завышенный».