Всю Кировскую область хотят догазифицировать к 2030 году

Шильники уже получили газ. Фото: kirovreg.ru

В среду, 30 августа, началась подача газа в дома в Котельниче: распределительные газопроводы поэтапно вводят в эксплуатацию.

Работы завершены в первом из микрорайонов - в Шильниках. Ресурс получили 13 домовладений. Все работы завершат до конца 2023-го - к концу года Котельнич будет полностью газифицирован, - заверяют в областном правительстве.

На газификацию Котельнича нашли 2 миллиарда рублей.

После удачных переговоров с «Газпромом» на ПМЭФ власти готовят новую программу газификации, рассчитанную на 2026-2030 годы. К концу этого срока газ появится во всех вятских районах и округах.