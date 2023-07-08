59,5 км газопровода построили в Котельниче

Окрестности Котельнича также газифицируют. Фото: правительство Кировской области

В Котельниче с весны строят газораспределительные сети. По программе газификации смонтировали 31,2 километра, в рамках догазификации - 28,3 километра. В сумме - 59,5 километра.

Всего в городе должно появиться 88 километров распределительных сетей, что позволит подключить к природному газу свыше 3 тысяч домов и квартир. Сумма планируемых затрат - 2,3 миллиарда рублей.

По программе догазификации также проведут сети и в окрестности Котельнича, - сообщают в правительстве Кировской области.

695 жителей города уже подали заявки на догазификацию и техприсоединение к сетям. 111 заявок пришло из деревни Наймушины и поселка Ленинская Искра. Некоторые котельные также хотят перейти на газ.