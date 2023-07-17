В Котельниче проложили 65 из 88 км газовых сетей

В результате работ появится возможность подключить к газу более 3000 домовладений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Котельниче продолжается прокладка сетей газоснабжения. Подробности сообщили в областном правительстве.

В рамках газификации планируется построить около 88 км сетей, 65 из них уже проложены. В результате появится возможность подключить к газу более 3000 домовладений. После окончания прокладки специалисты проведут благоустройство территории.

Сейчас также ведется работа по созданию новых модульных газовых котельных. На эти цели Котельничу выделят около 97 миллионов рублей. Власти прорабатывают вопрос о выборе подрядчика.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове в 2023 году модернизируют 56 км сетей теплоснабжения.