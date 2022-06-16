Кировская область подпишет ряд важных для региона соглашений на ПМЭФ-2022

Форум проходит с 15 по 18 июня. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 16 июня, врио губернатора планирует подписать ряд соглашений, важных для развития нашего региона. Одно из них будет подписано с ООО «Газпром межрегионгаз». Оно предполагает строительство новых газопроводов к тем поселениям Кировской области где еще нет природного голубого топлива.

Еще один документ будет подписан с ПАО «Россети Центр». Эта компания в рамках сотрудничества с правительством области планирует развивать сети уличного освещения населенный пунктов региона. А соглашение с АО «Уралхим» даст возможность развивать взаимодействие в области социальной политики.

В этот же день Александр Соколов проведет встречи с делегацией Республики Казахстан и главами Удмуртии и Мэрий Эл.

На 17 июня запланировано подписание соглашения с ПАО «Т Плюс» о поставке топлива для котельных области на случай ЧС. Договор о сотрудничестве также будет подписан с Минспортом России и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы».

СПРАВКА «КП»

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится ежегодно с 2006 года при участии Президента РФ Владимира Путина. Форум выступает площадкой для дискуссий и переговоров с представителями предприятий страны. На его базе проходит более 150 мероприятий, посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. В текущем году Кировскую область представляет делегация под руководством врио главы региона Александра Соколова.

ОФИЦИАЛЬНО

В делегацию от Кировской области вошли: врио Губернатора Александр Соколов, председатель правительства Александр Чурин, министр экономического развития Наталья Кряжева, министр финансов Лариса Маковеева, министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Селезнёв, министр спорта и молодёжной политики Георгий Барминов, министр промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин.