Губернатор Соколов дал интервью нейросети

Чиновник говорил о туристических брендах, возвращении бизнеса в регион и борьбе с коррупцией. Фото: соцсети Соколова

Губернатор Соколов ответил на вопросы, сгенерированные нейросетью (ИИ - искусственным интеллектом), - сообщают в областном правительстве.

Приоритетом и целью на посту Александр Валентинович назвал возвращение доверия граждан к власти и «чтобы людям стало лучше, чтобы поверили, что область достойна большего».

Глава региона также говорил об увольнениях некомпетентных чиновников, постепенном возвращении «переехавшего» бизнеса обратно в Кировскую область, кадровом голоде в «оборонке», нехватке мощностей по переработке молока, развитии туристических брендов и подготовке к 650-летию Кирова.

Говоря о коррумпированности чиновников, Соколов вновь подчеркнул, что не терпит даже подозрения во взяточничестве. И что решения власти должны приниматься открыто, а не кулуарно.