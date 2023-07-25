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НовостиОбщество25 июля 2023 12:41

Кировским школьникам будут лучше преподавать физику и математику

Кадры для кировской «оборонки» обещают готовить по-другому
Петр МАКСИМОВ
Бакалавры параллельно учебе начинают карьеру на предприятиях

Бакалавры параллельно учебе начинают карьеру на предприятиях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировским заводам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) не хватает кадров. Главная задача - чтобы эта проблема перестала сдерживать развитие отрасли, - считает губернатор Соколов.

Глава региона говорит, что вопрос необходимо решать еще на этапе подготовке в школе: нужно усилить преподавание физики и профильной математики.

В ВятГУ сейчас по-новому готовят бакалавров: студенты могут выбрать гибкий график и параллельно начинать работу на предприятиях. Сейчас многие бакалавры учатся и в то же время начинают карьеру на предприятиях ОПК.

Плюсом в 2023 году выделили больше бюджетных мест на инженерных специальностях, а стобалльникам увеличивают стипендии.