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НовостиОбщество26 июня 2023 11:18

Кировские студенты-«стобалльники» получат по 30 тысяч рублей

В регионе ввели меру поддержки для учащихся
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Выплата предусмотрена на один учебный год.

Выплата предусмотрена на один учебный год.

Фото: Даниил ОПАРИН

Студенты, набравшие сто баллов на ЕГЭ, получат по 30 тысяч рублей. Такую меру поддержки ввели в Кировской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Соколов, о чем он сообщил во время еженедельной планерки.

Стипендию предоставят студентам, которые наберут максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам. Мера поддержки положена учащимся федеральных государственных вузов и их филиалов, расположенных в Кировской области. Выплата предусмотрена на один учебный год (курс) за исключением летних каникул.

Ранее мы также сообщали, что абитуриенты могут подать документы на поступление в техникумы и вузы через МФЦ.