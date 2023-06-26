Кировские студенты-«стобалльники» получат по 30 тысяч рублей

Выплата предусмотрена на один учебный год. Фото: Даниил ОПАРИН

Студенты, набравшие сто баллов на ЕГЭ, получат по 30 тысяч рублей. Такую меру поддержки ввели в Кировской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Соколов, о чем он сообщил во время еженедельной планерки.

Стипендию предоставят студентам, которые наберут максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам. Мера поддержки положена учащимся федеральных государственных вузов и их филиалов, расположенных в Кировской области. Выплата предусмотрена на один учебный год (курс) за исключением летних каникул.

Ранее мы также сообщали, что абитуриенты могут подать документы на поступление в техникумы и вузы через МФЦ.