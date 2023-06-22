Кировские абитуриенты могут подать документы в техникумы и колледжи через МФЦ

Документы можно подать в любой офис или окно МФЦ. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начался прием в техникумы и колледжи через МФЦ. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Абитуриенты могут подать документы в любой офис или окно МФЦ. Таким образом жителям районов нет необходимости выезжать в областной центр. В текущем году заключены соглашения о сотрудничестве с 39 кировскими учреждениями среднего профессионального образования.

Для подачи документов на поступление через МФЦ необходимы:

- паспорт;

- документ об образовании;

- четыре фотографии размером 3*4;

- медсправка;

- другие дополнительные документы по необходимости.

Специалисты отправят копии документов в выбранное образовательное учреждение. Организация уведомит абитуриента о необходимости предоставить оригиналы в случае предварительного согласия.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8-800-707-43-43 и 27-27-50, а также на этом сайте.