Кировским оборонным предприятиям компенсируют затраты на зарплаты иногородним работникам

Субсидия составляет три МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Фото: Даниил ОПАРИН

Оборонным предприятиям Кировской области компенсируют затраты на зарплату для иногородних работников. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году учредили список предприятий, которые могут принять участие в программе субсидирования найма на специальных условиях. Если они трудоустроят жителя другого региона или другого района Кировской области, то смогут претендовать на компенсацию зарплаты.

Субсидия составляет три МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, и выплачивается четыре раза в год. Первый платеж поступает через три месяца после трудоустройства, второй - через полгода, третий - через девять месяцев, четвертый - через год.

Отметим, что работодатель в свою очередь обязан компенсировать сотруднику затраты на проезд к новому месту жительства, расходы на его аренду либо иные, предусмотренные договором.