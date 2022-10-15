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Общество15 октября 2022 10:04

В Кирове временно отстранили от работы руководителя Фонда капремонта

Проверка выявила нарушения с его стороны
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас в организации продолжается проверка. Фото: tek-gkh.kirovreg.ru

Сейчас в организации продолжается проверка. Фото: tek-gkh.kirovreg.ru

В Кирове руководителя Фонда капремонта временно отстранили от работы. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов на своей странице в соцсетях.

На еженедельном совещании глава региона велел проверить все предприятия и акционерные общества, где велика доля присутствия Кировской области. Это решение приняли после инцидента с руководством «Вятавтодора». 15 октября началась проверка Фонда капремонта. В ее ходе выяснилось, что руководитель Фонда, Виктор Тарасов, одновременно является еще и учредителем двух управляющих компаний.

- На время проверки руководитель Фонда капремонта отстранен от работы. Любые подозрения в коррупционном поведении будут тщательно проверяться и пресекаться вовремя. Нарушители закона обязательно понесут ответственность, вне зависимости от занимаемых должностей, - прокомментировал Александр Соколов.