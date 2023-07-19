Построят вскладчину? Кировской области нужен новый завод, перерабатывающий молоко

Кировская область - один из российских лидеров по производству молока. Но сейчас отрасль сталкивается с серьезными проблемами. Фото: правительство Кировской области

Кировская область - в пятерке регионов-лидеров по производству молока в России, в топ-2 в ПФО по надою молока в расчете на корову. Об этом не раз говорили губернатор Соколов и чиновники из правительства Кировской области. Данные подтверждает и Кировстат.

Однако в 2023 году начались проблемы. «Вимм-Билль-Данн» - крупнейший игрок на рынке переработки молока - уведомил кировских производителей, что будет закупать меньше сырого («чистого») молока, еще и по меньшим ценам. Причина - увы, на складах остается слишком много готовой продукции (йогуртов, творога и пр.). Предприятия-переработчики из других регионов тоже отказываются от части надоенного сырого кировского молока.

«КП - Киров» рассказывает, как на проблему смотрят власти и эксперты аграрной отрасли.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Сейчас потребление готовой молочки упало на 15%. Плюсом сказывается закупка по ценам ниже рынка молочных продуктов из соседних государств.

- Это может привести не только к убыткам производителей, - предупреждали еще в марте представители аграрной комиссии Общественной палаты Кировской области (ОПКО). - Это вынудит аграриев отказаться от сбалансированных рационов кормления коров, приведет к снижению их продуктивности и в итоге - к нарушению всех показателей по молоку.

Общественники предлагали властям следить за опытом других регионов, столкнувшихся с той же проблемой. К примеру, в Нижегородской области производителям дают по 2 рубля на килограмм сырого молока. Эта субсидия помогает «поддержать штаны».

К лету цены на молоко упали ниже себестоимости. При том, что 40% сырого молока мы отправляем на переработку в другие субъекты РФ. А власти все еще «прорабатывают региональные финансовые меры».

«В СЛУЧАЕ ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА»

В прошлом году правительство Кировской области уже выписало производителям молока дополнительные 200 миллионов рублей.

745 миллионов им перечислили в нынешнем году. Штаны, так сказать, поддержаны. Но что дальше?

Зампред правительства Юрий Терешков, встретившись с экспертами-аграриями ОПКО в самом начале лета, напомнил о прошлогодних дополнительных 200 миллионах. И сказал, что поддержка будет продолжена «в случае позитивного результата». Если зампред считает «позитивным» выживание производителей и сохранение рабочих мест - разговор один. Если рост производства - совсем другой. Чувствуете разницу?

Озвучил Терешков и более интересные планы.

- Необходимо увеличить объемы переработки молока на местных предприятиях, - сказал чиновник. - С экспортом готовой продукции - масла, сыров, сухого обезжиренного молока.

Терешков также поделился данными о поиске инвестора, который мог бы построить современное перерабатывающее предприятие, дающее не менее 400 тонн молока в сутки.

- Необходимо полностью убрать фальсификат с прилавков торговых сетей региона, - отвечал руководитель комиссии ОПКО Фаат Хайруллин. - Предлагаю рассмотреть вопрос о введении социальных карт. Опыт уже есть, в 2012 году в Кировской области работал проект по поддержке местных товаропроизводителей «Покупай вятское». Считаю необходимым ограничить наценку на продукцию и представить весь ассортимент производимой продукции в торговых сетях. Предлагаю также включить программу «Школьное молоко»: каждый младший школьник должен ежедневно получать в школе коробочку молока объемом 200 мл.

И ВОТ ТЕПЕРЬ…

На начало июля кардинальных решений не нашли. В соцсетях губернатора Соколова появилось лишь такое сообщение:

- Официально анонсирую: будем вводить региональные меры поддержки переработчиков. Ждем проекты от кировских предпринимателей. Поддержим. Иначе их место займут федеральные компании.

12 июля Александр Валентинович сообщил о встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Губернатор попросил его о методической помощи: попросил рассказать, как именно лучше поддержать сферу, как привлечь инвесторов в переработку молока внутри региона.

Почему 12 июля? В ОПКО говорили о проблемах еще в марте. Сколько же месяцев теперь уйдет на принятие решения, а сколько - на то, чтобы новые меры принесли результат?

ВСЕ ЖЕ ПАЙЩИКАМИ?

Свежее заявление экспертов-аграриев ОПКО: несмотря на финансовую помощь, производителям приходится трудно.

Выход - строительство нового перерабатывающего производства. Тогда будет куда деть те самые 40% сырого молока, а добавленная стоимость останется в регионе.

- Предлагаю рассмотреть вопрос о строительстве молокоперерабатывающего завода пайщиками, - сказал Хайруллин. - Собрать всех руководителей хозяйств, сказать: «Давайте строить. Акционеры - вы, каждый вносите свой вклад. У завода будет не один собственник, а кооперация из ваших предприятий». В этом случае переработка ваша, политику тоже диктуют аграрии - какие цены устанавливать, что перерабатывать».

Посмотрим, через сколько месяцев эту идею все же перескажут региональному правительству.

Редакция верит, что чиновники найдут, как помочь аграриям.