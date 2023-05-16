Кировская область - в лидерах ПФО по производству молока и яиц

В сельском хозяйстве индекс производства составил 103,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом квартале 2023 года в Кировской области росли промышленное и с/х производство, объем строительства и платных услуг, обороты оптовой торговли и общепита. Об этом сообщает Кировстат.

Индекс промышленного производства к январю-марту прошлого года - 116,8% (в среднем по России и ПФО - около 100%). Рост отмечен в обрабатывающих производствах, добыче ископаемых, коммуналке (до 19,1% по некоторым показателям).

В сельском хозяйстве индекс производства составил 103,6%. Кировские хозяйства - лидеры в ПФО по яйценоскости кур-несушек (83 яйца от одной), вторые после пензенских аграриев по надою молока на одну корову (2 145 кг).

Кроме того, Кировстат сообщает о следующих показателях:

- рост по строительству на 14,6% к январю-марту 2022-го. Введено в действие 915 зданий, практически 1,4 тысячи квартир. Наибольший ввод отмечен в городе Кирове;

- снижение оборота розничной торговли на 4,6%;

- оборот общепита вырос до 101,8% к уровню января-марта 2022-го (кировчане потратили больше на полмиллиарда рублей);

- рост объема платных услуг, предоставленных населению, на 1,1%. В частности, рост по интернет-услугам, туризму, фитнесу, юридическим услугам.