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НовостиОбщество29 августа 2023 5:10

Фасад центрального госархива Кировской области тоже сделают к 650-летию Кирова

Срок завершения работ - конец ноября 2023 года
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Уже начались подготовительные работы. Фото: kirovreg.ru

Уже начались подготовительные работы. Фото: kirovreg.ru

В ближайшие недели фасад главного здания центрального государственного архива Кировской области (ЦГАКО на Карла Маркса, 142) будет отремонтирован.

Деньги на ремонт дали из казны региона. Уже начались подготовительные работы, выставлены строительные леса, - сообщают в областном правительстве.

ЦГАКО - один из старейших региональных архивов России. Его преображение к 650-летию Кирова, по словам властей, «станет подарком для жителей и гостей областного центра».

Предварительный срок завершения работ - конец ноября.