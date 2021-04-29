К 650-летнему юбилею Кирова планируется отремонтировать фасады более 150 зданий

Фасады более 150 многоквартирных домов планируется отремонтировать к 650-летию города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2024 году Киров отпразднует свое 650-летие. К этому знаменательному событию планируется отремонтировать фасады более чем у 150 многоквартирных домов. Об этом сообщили пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимира Климентовского, в текущем году должны привести в порядок наружный облик более 50 домов. Работы в 28 из них уже начались. По остальным составляются проектно-сметные документации. Все работы, запланированные на 2021 год, должны завершиться осенью.

Штукатурить фасады будут при помощи нанесения многослойной штукатурки с армированной прослойкой. Данная технология позволит повысить качество ремонтных работ и увеличить срок их службы.

Из-за повышения цен на стройматериалы, одна подрядная организация отказалась проводить капремонт в четырех домах. Однако власти города заявили, что к празднованию круглой даты областного центра, все работы должны быть выполнены в срок.