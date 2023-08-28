Школам, хорошо подготовившим кировчан к ЕГЭ, обещают платить гранты

Деньги будут давать со следующего года Фото: Даниил ОПАРИН

Учителям, успешно подготовившим кировчан к ЕГЭ по математике и физике, уже доплачивают за эту работу.

А с 2024 года решили выдавать гранты не только педагогам, но и школам, подготовившим математиков и физиков, - сообщают в правительстве Кировской области.

По мнению губернатора Соколова, регион «имеет все шансы стать российской кузницей инженеров, машиностроителей и биохимиков».

Ранее власти подводили итоги внедрения стипендий 100-балльникам: им будут платить по 30 тысяч рублей в месяц весь первый курс за учебу в Кирове. В прошлом году в регионе остались 6 стобалльников, а в 2023-м - после введения стипендий - уже 24 человека.