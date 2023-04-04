Кировским педагогам предусмотрены премии за высокие результаты на ЕГЭ

На премии педагогам выделили 8,7 миллионов из областного бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировским учителям будут выплачивать премии за высокие баллы ЕГЭ у учеников. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Дополнительные выплаты предусмотрены за каждого школьника, который набрал баллы выше среднеобластного уровня по математике и физике. Педагог, который готовил ребенка к экзаменам, получит 5 тысяч рублей. На эти цели выделены 8,7 миллиона из областного бюджета.

Губернатор Александр Соколов сказал, что в регионе не хватает специалистов технических специальностей. Привлечение школьников к сдаче математики и физики может стать дополнительным стимулом к выбору таких профессий, как инженер, строитель и других.

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