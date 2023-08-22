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НовостиОбщество22 августа 2023 11:21

Вчетверо больше 100-балльников, чем в 2022-м, остались учиться в Кирове

24 человека поступили в местные вузы
Петр МАКСИМОВ
Максимальные результаты показали несколько десятков кировчан

Максимальные результаты показали несколько десятков кировчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В университеты Кировской области поступили 24 выпускника местных школ, показавших 100-балльные результаты на ЕГЭ. Для сравнения, в прошлом году на Вятке остались только 6 стобалльников, - рассказали на областном педагогическом совещании.

Губернатор Соколов ранее рассказал, что для выпускников с высшими результатами за экзамены учреждены стипендии. Став студентами, они получат 30 тысяч рублей от властей.

Кроме того, правительство анонсирует систему поддержки учителей физики и математики, чьи ученики сдают ЕГЭ с баллом выше среднего.

ЕГЭ на 100 баллов в нынешнем году сдали несколько десятков кировчан. Один выпускник написал на максимум сразу три экзамена.