Выпускник из Кировской области получил по 100 баллов за три ЕГЭ

В Кировской области много стобалльников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускник вятскополянского лицея имени Шпагина Тимофей Дресвянников получил 3 стобалльных результата по ЕГЭ-2023. Тимофей сдал на максимум экзамены по русскому языку, профильной математике и информатике.

По данным министерства образования Кировской области, ЕГЭ по информатике сдавали 840 человек, по иностранному языку - 510 человек. О стобалльниках за языки не сообщается, а ЕГЭ по информатике, помимо выпускника шпагинского лицея, на максимум сдали ученики ЛинТеха (лицея № 28 Кирова), и кировского физмат-лицея.

Основной период сдачи ЕГЭ-2023 начался 26 мая. Уже опубликованы результаты многих экзаменов.

Напомним, некоторым стобалльникам кировские власти обещали по 30 тысяч рублей.