Уже 30 стобалльников по ЕГЭ насчитали в Кировской области

16 июня объявят результаты экзамена по русскому языку Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 выпускников школ Кирова и районов Кировской области набрали максимальные баллы за ЕГЭ-2023. Об этом сообщает министерство образования региона.

18 стобалльных результатов получилось на ЕГЭ по химии, 10 - по литературе, 2 - по географии.

8 стобалльников - выпускники лицея естественных наук (по химии и географии). Кроме того, максимальные результаты за ЕГЭ получили выпускники 14-й, 27-й, 37-й, 40-й школ Кирова, кировских лицеев № 21 и № 28 (ЛИнТеха), лингвистической гимназии, Вятской гуманитарной гимназии. В районах отличились 11-классники из школы села Всехсвятского (Белохолуницкий район), образовательного центра Зуевки, школы Оричей, лицея Советска, школы поселка Ленинское (Шабалинский район), лицея с кадетскими классами Вятских Полян, Вятского многопрофильного лицея, гимназии № 1 Кирово-Чепецка и лицея № 9 Слободского.

Не позднее 16 июня объявят результаты ЕГЭ по русскому языку. Данные о баллах за все экзамены станут известны в срок до 23 июня.