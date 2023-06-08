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НовостиОбщество8 июня 2023 15:04

Шесть кировских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по химии

Еще несколько одиннадцатиклассников заработали высший балл по литературе
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Один школьник заявился на экзамен по французскому языку. Фото: киров.рф

Один школьник заявился на экзамен по французскому языку. Фото: киров.рф

Кировским выпускникам приходят результаты единых государственных экзаменов. Все они станут известны не позднее 23 июня.

Уже известно, что шесть школьников набрали максимальный балл (100) в ЕГЭ по химии. Это выпускники лицея № 28 (лицея информационных технологий), лицея № 21 и школы № 37.

Кроме того, выпускники из 14-й, 27-й, 40-й школы, 21-го лицея и лингвистической гимназии получили высший балл по литературе. Об этом сообщает администрация Кирова.

13 июня 509 кировских школьников напишут ГИА по биологии. 14 и 17 июня пройдет ЕГЭ по иностранному языку. Более 400 человек заявились на сдачу английского языка, еще один выпускник будет сдавать экзамен по французскому.