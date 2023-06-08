Шесть кировских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по химии

Один школьник заявился на экзамен по французскому языку. Фото: киров.рф

Кировским выпускникам приходят результаты единых государственных экзаменов. Все они станут известны не позднее 23 июня.

Уже известно, что шесть школьников набрали максимальный балл (100) в ЕГЭ по химии. Это выпускники лицея № 28 (лицея информационных технологий), лицея № 21 и школы № 37.

Кроме того, выпускники из 14-й, 27-й, 40-й школы, 21-го лицея и лингвистической гимназии получили высший балл по литературе. Об этом сообщает администрация Кирова.

13 июня 509 кировских школьников напишут ГИА по биологии. 14 и 17 июня пройдет ЕГЭ по иностранному языку. Более 400 человек заявились на сдачу английского языка, еще один выпускник будет сдавать экзамен по французскому.