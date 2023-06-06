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НовостиОбщество6 июня 2023 8:25

На неделе кировские выпускники сдают три экзамена

ЕГЭ по истории и физике уже состоялись, на очереди обществознание
Петр МАКСИМОВ
Результаты всех ЕГЭ будут известны не позднее 23 июня

Результаты всех ЕГЭ будут известны не позднее 23 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На текущей неделе кировчане сдают три экзамена.

В понедельник, 5 июня, проходили ЕГЭ по истории и физике. Историю выбрал 421 выпускник. Она нужна тем, кто поступает на юриспруденцию, туризм, гостиничное дело или рассчитывает на работу в правоохранительных органах.

Физику сдавали 344 выпускника. Этот предмет необходим при поступлении на инженерные, технологические, строительные специальности, а также для обучения на архитектора, слесаря, сварщика, механика и пр.

В четверг, 8 июня, пройдет экзамен по обществознанию. Его выбрали 1 287 школьников. Список специальностей, для которых необходимо «общество», тот же, что и для истории.

Результаты всех ЕГЭ будут известны не позднее 23 июня, - уточняют в администрации Кирова.