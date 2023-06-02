Кировские школьники сдали ЕГЭ по математике

Экзамен сдавали более пяти тысяч выпускников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июня в Кировской области прошел егиный госэкзамен по математике. Подробностями поделились в правительстве Кировской области.

Экзамен выпускники сдавали по двум направлениям: профильному (для тех, кому этот предмет нужен для поступления в вуз) и базовому. Профильный уровень выбрали 2204 участника, остальные 2549 человек сдавали «базу».

Экзамен проходил на 67 площадках. Все аудитории были оборудованы системами видеонаблюдения.

Минимальный баллдля «профиля» составляет 27 баллов, а для получения аттестата с отличием нужно набрать не менее 70 баллов.

ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата выпускнику нужно набрать не менее трех баллов, а для аттестата с отличием получить пять баллов.

Результаты экзаменов станут известны в середине июня: до 16 числа для «базы», до 19 - для «профиля».