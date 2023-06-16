6 кировских выпускников сдали по 2 ЕГЭ на 100 баллов

Математику профильного уровня сдавали 2,2 тысячи кировчан. Фото: kirovreg.ru

По итогам первых пяти единых госэкзаменов 2023 года 6 выпускников школ Кировской области получили по 2 максимальных (100-балльных) результата.

Отличились 11-классники из 40-й школы, лицея естественных наук и лингвистической гимназии Кирова, Вятской гуманитарной гимназии, а также лицея имени Шпагина (Вятские Поляны), - сообщают в министерстве образования Кировской области.

5 выпускников выполнили работу по математике профильного уровня на 100 баллов. Наивысшие результаты показали ребята из школы села Старый Ирюк (Малмыжский район), лицея имени Шпагина, Кировского физико-математического лицея и лицея № 21 города Кирова. Всего математику профильного уровня сдавали почти 2,2 тысячи человек.