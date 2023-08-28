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НовостиОбщество28 августа 2023 11:06

Новые учебники по истории для 10-11 классов уже привезли в Кировскую область

Тексты дополнили данными об СВО и присоединении новых регионов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В каждом комплекте 4 книги. Фото: kirovreg.ru

В каждом комплекте 4 книги. Фото: kirovreg.ru

Несколько дней назад в Киров привезли новые учебники по истории, закупленные для всех школ региона. Их передадут через институт развития образования, - пишут в правительстве.

Учебники рассчитаны на 11 тысяч учеников 10-11 классов. По словам губернатора Соколова, в новом едином учебнике «в центре внимания - Россия». Тексты дополнены информацией об СВО, вхождении новых регионов в состав России.

В каждом комплекте, помимо двух учебников по истории России, есть и две книги по всеобщей истории.

Напомним, за парты сядут 147 тысяч кировских детей. Афиша мероприятий на 1 сентября есть здесь.