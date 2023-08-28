День знаний в Кирове: афиша и программа мероприятий на 1 сентября 2023

Активности запланированы во всех микрорайонах Фото: Мария АНАНОВА

«Комсомолка» делится афишей праздничных мероприятий на 1 сентября 2023 года. Культурные события запланированы на Театралке, в крупных библиотеках Кирова, а также в культурных центрах в отдаленных микрорайонах.

ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Программу на Театральной площади решили посвятить Всемирному фестивалю молодежи - международному событию, запланированному в сочинском «Сириусе» на март 2024 года.

На Театралке запланированы 3 отдельных события - по одному на каждый Всемирный фестиваль молодежи, который уже принимала наша страна (1957, 1985, 2017). Гостей погрузят в атмосферу тех лет. А на дополнительной площадке, посвященной фестивалю-24, можно будет зарегистрироваться гостем или волонтером.

Плюсом обещают интерактивные зоны от вузов региона, студенческие концерты.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ И БИБЛИОТЕКИ

- В Гриновке программа начнется в 10 часов утра. Будут квесты, театрализованная программа, выставка, традиционная акция «Книга в подарок». Важно: предварительная запись но номеру +7 (8332) 22-32-35, добавочный 213;

- Программа в библиотеке имени Лиханова стартует в 9 утра. Ребят ждут шуточные уроки, интерактивные развлечения, виртуальная выставка и экскурсии;

- В первой детской музыкальной школе (на Спасской) в 16 часов начнут концерт от учащихся и преподавателей. В программе отечественные и зарубежные песни, а также обработанные версии народных композиций.

В ПРИГОРОДАХ

- ДК «Лянгасово», 12 часов - игровая программа «Необычайные приключения в королевстве Знаний»;

- Улица Клубная, 3 (ДШИ «Элегия») - концерт с 13 часов;

- Улица Октябрьская, 19 (ДК «Маяк») - развлекательная программа с 15 часов;

- ВДШИ в Костине - концертная программа с 13 часов;

- Дворец культуры и спорта в Дороничах - игровые программы с 9 часов и с 12 часов;

- ЦД «Радужный» - праздничная программа с 18 часов (дискотека, флешмоб, поролоновое шоу, предсказания);

- ДК «Россия» - игровая программа «Что такое хорошо и что такое плохо» с 17 часов и концерт с 18 часов;

- ДК «Заречный» - викторины и мастер-классы с 12 часов.