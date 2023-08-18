Кировские старшеклассники получат новые учебники по истории с главой про СВО

В каждом комплекте 2 книги. Фото: kirovreg.ru

Регион закупает единые госучебники по истории для 10-11 классов. На это из бюджета Кировской области выделили 15 миллионов рублей.

Всего нужно 22,5 тысячи учебников (по 2 книги в комплекте). Это новые учебники, разработанные перед началом нового учебного года. Учебник для 11 класса охватывает период с 1945 года по наши дни, в том числе разделы о спецоперации, вхождении новых регионов в состав РФ, героях СВО.

В книгах также будут QR-коды, по которым школьники смогут получать доступ к архивным материалам, библиотекам, фильмам на госпорталах и платформах.