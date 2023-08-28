Стало известно, будет ли дистанционка в школах Кировской области в 2023-24 учебном году

Каждый десятый - первоклассник
Фото: Олег ЗОЛОТО
14 тысяч 800 первоклассников будет в Кировской области. Всего же за парты сядут 147 тысяч 200 детей, - сообщают в региональном правительстве.
Все учреждения проверили перед началом учебного года. На их ремонт, оборудование и мебель потратили почти 688 миллионов рублей. Капитально отремонтировали несколько спортзалов.
Не все работы завершены: их закончат в выходные дни и каникулы. Есть и альтернативы: менять систему отопления в школе поселка Демьяново, к примеру, будут в будние дни, но во вторую смену. Остались незавершенные работы в школе-интернате Торфяного, кировских школах № 18, 32 и 45, а также еще в нескольких учреждениях.
На дистанционке школы работать не будут.
«Комсомолка» уже делилась программой мероприятий на 1 сентября в Кирове.