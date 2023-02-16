На ремонт школы в Демьянове направят 10 миллионов рублей

Выделенные средства пойдут на замену окон и ремонт системы отопления. ФОТО: правительство Кировской области

На ремонт проблемной школы, расположенной в поселке Демьяново, дополнительно направят 10 миллионов рублей. Об этом стало известно после внесения поправок в региональный бюджет, которые обсудили в ОЗС.

О сложной ситуации в учебном учреждении стало известно в середине января текущего года. Школьники буквально замерзали на уроках: температура воздуха в классах не поднималась выше 16 градусов.

После вмешательства правительства ситуацию в школе удалось стабилизировать, но временно: здание нуждалось в обновлении системы отопления.

По решению депутатов, поселку выделят средства: около 2 миллионов на замену окон и более 7 миллионов на реконструкцию системы отопления.

Кроме того, средства из бюджета выделят деньги на другие школы:

- 10 миллионов на разработку теплого перехода между корпусами в городе Сосновка, Вятскополянский район;

- 13,5 миллионов на ремонт фасада здания в школе поселка Краснооктябрьский, Куменский район;

- 9,9 миллионов на обустройство беговых дорожек в спортшколе имени Оленева в поселке Кикнур;

- 4,4 миллиона на ремонт лыжероллерной трассы и беговых дорожек в детско-юношеском центре «Факел» в поселке Нагорск.