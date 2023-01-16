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НовостиОбщество16 января 2023 16:41

Ученики школы в Кировской области вынуждены мерзнуть на уроках

Губернатор региона поручил главе района взять ситуацию на личный контроль
Артем ЗАМЯТИН
На данный момент в школе температура не поднимается выше 16 градусов. ФОТО: правительство Кировской области

На данный момент в школе температура не поднимается выше 16 градусов. ФОТО: правительство Кировской области

В поселке Демьяново после проверки губернатора Кировской области сделают ремонт. Этой новостью поделились в пресс-службе регионального правительства.

В батареях в школе при обследовании телевизором обнаружили нарушение циркуляции воды. Окна в классах и спортзале тоже находятся в плачевном состоянии. В школе требуется провести полную проверку системы отопления и составить дефектную ведомость всего, что требует ремонта.

На данный момент в школе температура не поднимается выше 16 градусов. Уроки сокращены до 30 минут, для детей организовано горячее питание.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил главе Подосиновского района держать ситуацию на личном ежедневном контроле.