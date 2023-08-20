В селах Кировской области создают спортивные клубы

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В сельских школах Кировской области создают спортивные клубы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Спортзалы отремонтировали и оснастили оборудованием в рамках национального проекта «Образование». Там будут работать школьные спортивные клубы. Всего в 2023 году материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом обновили в 15 школах. Эти образовательные учреждения находятся в селах и малых городах. В семи из них отремонтировали спортзалы, в восьми - закупили спортивное оборудование и инвентарь.

Так, в спортзале школы, расположенной в деревне Зимник Кильмезского района, заменили окна, полы и двери, обшили потолок, а также выполнили внутренние отделочные работы. В школе села Гордино Афанасьевского района поставили спортивное оборудование. Ученики смогут заниматься в различных спортивных секциях.