Эксперты перечислили водоемы в Кировской области, где опасно купаться

Не везде вода прошла микробиологические проверки: местами лучше не окунаться
Фото: Архив КП
635 проб воды из рек, прудов и озер взяли в Кировской области с начала лета. За предыдущую неделю отобрали 111 образцов в Кирове и районах.
Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода на следующих участках:
- Вятка у Филейского затона;
- Вятка у лыжного комбината в Кирове;
- Вятка в Нагорске;
- Ошторма в Вятских Полянах;
- Вятка в Красной Поляне;
- Немда в Советске.
Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться в указанных местах.
При этом нарушений по патогенным микроорганизмам в водоемах не выявили.