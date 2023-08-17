Эксперты перечислили водоемы в Кировской области, где опасно купаться

Не везде вода прошла микробиологические проверки: местами лучше не окунаться Фото: Архив КП

635 проб воды из рек, прудов и озер взяли в Кировской области с начала лета. За предыдущую неделю отобрали 111 образцов в Кирове и районах.

Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствует вода на следующих участках:

- Вятка у Филейского затона;

- Вятка у лыжного комбината в Кирове;

- Вятка в Нагорске;

- Ошторма в Вятских Полянах;

- Вятка в Красной Поляне;

- Немда в Советске.

Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться в указанных местах.

При этом нарушений по патогенным микроорганизмам в водоемах не выявили.