Роспотребнадзор: купаться в Вятке в районе муниципального пляжа не рекомендуется

Кировчанам не рекомендуют купаться в реке у муниципального пляжа. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Областной Роспотребнадзор взял пробы из различных водоемов региона - всего 398. Исследования прошли с 1 июня по 11 июля.

В период с 5 по 11 июля во всех объектах вода соответствовала нормативам по санитарно-химическим и паразитологическим показателям. По микробиологическим показателям картина оказалась не столь радужной. Неудовлетворительные результаты получены в пробах, отобранных в следующих местах:

- Вятка (муниципальный пляж Кирова, район пляжа Слободского);

- Пижанка (в поселке Пижанка);

- Большая Кокшага (Санчурск);

- карьеры в Стрижах.

Роспотребнадзор рекомендует не купаться в указанных местах.