29 утонувших насчитали спасатели

Спасатели вновь призывают кировчан отдыхать только в оборудованных местах. Фото: МЧС

С начала лета-2023 утонули 29 кировчан. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области.

При этом не все утонувшие - жертвы купания, а лишь 19 человек. Среди них 6 детей. Все они отдыхали на «диких» пляжах без постов спасателей и проверок дна и воды. Только за воскресенье, 13 августа, в необорудованных местах утонули 3 человека.

Спасатели призывают кировчан отдыхать только в специально подготовленных местах у водоемов - там, где дежурят сотрудники МЧС.

Ранее мы рассказывали, почему в регионе тонет так много детей. Есть, к счастью, и истории спасения.