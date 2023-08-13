Не справились с течением: в Кировской области едва не утонули две девушки

Пострадавших вытащили из воды росгвардеец, спасатель и сотрудник МЧС Фото: Иван МАКЕЕВ

В Подосиновском районе Кировской области спасли двух тонущих девушек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Находившийся в отпуске сотрудник ведомства отдыхал на официальном пляже Подосиновского городского поселения. В какой-то момент майор услышал, что на помощь зовут две купающиеся девушки. Схватив спасательный круг, офицер побежал к ним.

Первым до девушек добрался дежуривший на пляже муниципальный спасатель. Кроме того, на помощь пришел отдыхавший неподалеку сотрудник МЧС. Они вдвоем удерживали девушек, не давая им уйти под воду. Тем временем росгвардеец доплыл до отдыхающих со спасательным кругом, и те схватились за него. В итоге девушек удалось доставить на берег.

– Спасенные рассказали, что они плавали на границе зоны купания и не справились с течением, их начало сносить на глубину, – говорится в сообщении.

Сотрудника Росгвардии собираются поощрить.