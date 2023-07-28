20 кировчан утонули, 5 - дети. МЧС - о причинах трагедий на воде

По статистике, оборудованные пляжи гораздо безопаснее «диких». Фото: МЧС

Во вторник, 25 июля, на карьере в Слободском тонули две девушки. Одну спас очевидец, другая погибла.

Несчастных случаев на воде становится все больше. «Комсомолка» делится последними данными и статистикой от спасателей.

ЕСТЬ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Некоторых утопающих удается вытащить и откачать.

Так было на днях в Слободском: полицейский на выходном дне чудом выбрал для отдыха именно пруд, где тонули подростки. Спасти, к сожалению, удалось только одну девушку.

То же было в Орловском районе: в Вятке тонули два ребенка. Одного спасли, другого не успели.

ГДЕ И ПОЧЕМУ ТОНУТ

Нынешним летом в Кировской области утонули уже 20 человек. Пятеро - дети. Все они, по данным ГУ МЧС России по Кировской области, отдыхали на «диких» пляжах. Там нет буйков, дно не проверено на омуты и коряги, не дежурят спасатели.

- Призываем кировчан выбирать для отдыха только специально оборудованные места у водоемов, - говорят спасатели. - На сегодня в Кировской области функционирует 58 пляжей и мест отдыха у воды. На всех дежурят спасатели, происшествий не допущено.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Правила поведения на воде просты и знакомы многим:

- выбирайте для купания подготовленные специалистами места. Иначе вы рискуете попасть в «ловушки» на дне - коряги, острые камни, ямы и пр.;

- ни в коем случае не подплывайте к лодкам и другим движущимся судам;

- не лезьте в воду, будучи «под мухой». И нетрезвых друзей в воду не пускайте;

- ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Вы можете отвлечься всего на минуту - за это время ребенок легко добежит до воды;

- непосредственно в воде продолжайте следить за своими детьми. Даже если те в спасательных кругах или жилетах;

- долго находиться в воде не стоит: могут начаться судороги и переохлаждение.

И да, учить детей плавать никогда не поздно.