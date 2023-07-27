«Пыталась помочь своей подруге»: в Кировской области полицейский спас тонущую девушку

Полицейский Никита Корчемкин отдыхал на пляже в свой выходной, когда услышал крики о помощи. Фото: УМВД России по Кировской области

В Кировской области сотрудник полиции спас девушку-подростка из пруда. Подробности рассказали в региональном УМВД.

СПАС ЧЕЛОВЕКА НА ОТДЫХЕ

Происшествие случилось 26 июля в Слободском. В тот день у сотрудника ППС Никиты Корчемкина был выходной, которым он наслаждался на берегу пруда. Его отдых прервали крики о помощи - неподалеку тонула девушка.

Полицейский без промедления бросился на помощь. Ему удалось вытащить на берег 16-летнюю пострадавшую. В результате благодаря выручке мужчины она выжила.

- Сержант полиции Никита Корчемкин служит в должности полицейского ОБ ППСП УМВД России по городу Кирову с 2021 года. За это время проявил себя ответственным и грамотным сотрудником. Сейчас решается вопрос о поощрении полицейского за спасение человека, - рассказали в УМВД по Кировской области.

БЫЛА НЕ ОДНА

К сожалению, тонувшая девушка находилась в пруду не в одиночестве. Как выяснилось уже позднее, она пыталась помочь своей подруге, которой внезапно стало плохо в воде. Полицейский узнал об этом уже потом, когда вытащил первую пострадавшую на берег.

Вместе с другими неравнодушными отдыхающими он пытался спасти и вторую утопающую. Несмотря на все их старания, спасти ее, увы, не удалось. Позднее ее тело извлекли из пруда.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

ГУ МЧС по Кировской области сообщает: с начала купального сезона и по состоянию на начало июля в регионе уже утонули четыре ребенка. Кировчан настоятельно просят соблюдать простые правила при отдыхе на воде:

- не плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

- не нырять, не зная глубины и рельефа дна;

- не заплывать за буйки или ограждения;

- не прыгать в воду с плавательных средств;

- не приближаться к судам;

- не устраивать на воде игры с захватом частей тела;

- категорически запрещено купаться в нетрезвом виде.

Кроме того, важно помнить, что отдыхать стоит только на специально оборудованных пляжах, где работают спасатели.