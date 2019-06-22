Где в Кирове можно искупаться и позагорать
Кировские пляжи еще не прошли приемку – разрешения на купание не дали Роспотребнадзор и МЧС. Вода в водоемах вблизи областного центра не соответствует санитарным нормам. А спасатели еще не проводили проверку безопасности городского пляжа на реке Вятке.
ГДЕ ЕСТЬ РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ ПАРАЗИТАМИ
Из-за неудовлетворительных результатов по санитарно-химическим или микробиологическим показателям (в воде обнаружены паразиты) Роспотребнадзор не рекомендует купаться в следующих водоемах:
- река Вятка в районе Филейского пляжа в Кирове;
- река Вятка в районе Лыжного комбината в Кирове;
- река Вятка в районе городского пляжа Кирова;
- река Вятка в карьерах у нового моста в Кирове;
- река Вятка, пляж ЛПК в Кирове;
- пруд в поселке Дороничи в Кирове;
- пруд на реке Плоской в районе деревни Заборье в Кирове;
- большой Кирсинский пруд в Кирсе;
- река Вятка выше и ниже городских очистных сооружений канализации в Котельниче;
- река Кобра в поселке Даровской;
- река Кобра в селе Кобра Даровского района;
- река Молома в селе Красное Даровского района;
- река Молома в селе Курино Котельничского района;
- карьеры в поселке Стрижи Оричевского района;
- Белохолуницкий пруд в городе Белая Холуница;
- пляж реки Вятки в Слободском;
- Омутнинский пруд в Омутнинске;
- река Вятка выше городских очистных сооружений канализации в Орлове;
- река Вятка в районе пляжа в Орлове;
- пруд в селе Макарье Котельничского района.
ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ
- в реке Вятке, ниже городских очистных сооружений канализации в Орлове;
- в реке Чепце, городской пляж в Зуевке;
- в пруду села Пиксур Даровского района;
- на Верхошижемском пруду;
- в реке Большая Кокшага в Санчурском районе;
- в озере Акшубень в поселке Тужа;
- в пруду птицефабрики Яранского района.
В Кировской области всеми контролирующими ведомствами принято всего 16 пляжей. Из них - семь муниципальных:
- в поселке Даровской (на реке Кобре);
- в селе Кобра Даровского района (на реке Кобре);
- в селе Вонданка Даровского района (на реке Вонданке);
- в селе Красное Даровского района (на реке Моломе);
- в селе Пиксур Даровского района (на пруду);
- в поселке Ежиха Котельничского района (на пруду);
- в селе Байса Уржумского района (на пруду).
Три частных:
- «Рыба-Пила» (Киров, карьер за новым мостом);
- санаторий «Митино»;
- санаторий «Нижне-Ивкино».
Пляжи в шести детских лагерях:
- «Спутник»;
- «Родина»;
- «Звездный»;
- «Луч»;
- «Весна»;
- «Юность».
Где бы вы ни купались (безусловно, лучше купаться в специально отведенных местах), не стоит забывать о правилах безопасности на воде. Умение хорошо плавать не гарантирует полной безопасности. В этом году уже утонуло четыре человека. Трое из них – в состоянии алкогольного опьянения.
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ КУПАНИИ
Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями.
Купаться в необорудованных, незнакомых местах.
Заплывать за буйки, обозначающие границы.
Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим плавсредствам.
Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, нырять, тянуть за ноги купающихся.
Подавать крики ложной тревоги.
Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах.
Оставлять малышей одних у воды и даже на мелководье.
ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО НАЧАЛИ ТОНУТЬ
Попав в быстрое течение не следует бороться против него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по течению к берегу.
Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться панике, нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.
КОГДА ОТКРОЮТ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ
Сейчас идет подготовка к открытию муниципального городского пляжа – убирают мусор устанавливают кабинки для переодевания, скамейки, урны. Сделана акарицидная обработка. Также проводится очистка дна реки Вятки. Как только позволит погода, пляж поедут принимать специалисты Роспотребнадзора и МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU