Где в Кирове можно искупаться и позагорать

Кировские пляжи еще не прошли приемку – разрешения на купание не дали Роспотребнадзор и МЧС. Вода в водоемах вблизи областного центра не соответствует санитарным нормам. А спасатели еще не проводили проверку безопасности городского пляжа на реке Вятке.

ГДЕ ЕСТЬ РИСК ЗАРАЗИТЬСЯ ПАРАЗИТАМИ

Из-за неудовлетворительных результатов по санитарно-химическим или микробиологическим показателям (в воде обнаружены паразиты) Роспотребнадзор не рекомендует купаться в следующих водоемах:

- река Вятка в районе Филейского пляжа в Кирове;

- река Вятка в районе Лыжного комбината в Кирове;

- река Вятка в районе городского пляжа Кирова;

- река Вятка в карьерах у нового моста в Кирове;

- река Вятка, пляж ЛПК в Кирове;

- пруд в поселке Дороничи в Кирове;

- пруд на реке Плоской в районе деревни Заборье в Кирове;

- большой Кирсинский пруд в Кирсе;

- река Вятка выше и ниже городских очистных сооружений канализации в Котельниче;

- река Кобра в поселке Даровской;

- река Кобра в селе Кобра Даровского района;

- река Молома в селе Красное Даровского района;

- река Молома в селе Курино Котельничского района;

- карьеры в поселке Стрижи Оричевского района;

- Белохолуницкий пруд в городе Белая Холуница;

- пляж реки Вятки в Слободском;

- Омутнинский пруд в Омутнинске;

- река Вятка выше городских очистных сооружений канализации в Орлове;

- река Вятка в районе пляжа в Орлове;

- пруд в селе Макарье Котельничского района.

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ

- в реке Вятке, ниже городских очистных сооружений канализации в Орлове;

- в реке Чепце, городской пляж в Зуевке;

- в пруду села Пиксур Даровского района;

- на Верхошижемском пруду;

- в реке Большая Кокшага в Санчурском районе;

- в озере Акшубень в поселке Тужа;

- в пруду птицефабрики Яранского района.

В Кировской области всеми контролирующими ведомствами принято всего 16 пляжей. Из них - семь муниципальных:

- в поселке Даровской (на реке Кобре);

- в селе Кобра Даровского района (на реке Кобре);

- в селе Вонданка Даровского района (на реке Вонданке);

- в селе Красное Даровского района (на реке Моломе);

- в селе Пиксур Даровского района (на пруду);

- в поселке Ежиха Котельничского района (на пруду);

- в селе Байса Уржумского района (на пруду).

Три частных:

- «Рыба-Пила» (Киров, карьер за новым мостом);

- санаторий «Митино»;

- санаторий «Нижне-Ивкино».

Пляжи в шести детских лагерях:

- «Спутник»;

- «Родина»;

- «Звездный»;

- «Луч»;

- «Весна»;

- «Юность».

Где бы вы ни купались (безусловно, лучше купаться в специально отведенных местах), не стоит забывать о правилах безопасности на воде. Умение хорошо плавать не гарантирует полной безопасности. В этом году уже утонуло четыре человека. Трое из них – в состоянии алкогольного опьянения.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ КУПАНИИ

Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями.

Купаться в необорудованных, незнакомых местах.

Заплывать за буйки, обозначающие границы.

Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим плавсредствам.

Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, нырять, тянуть за ноги купающихся.

Подавать крики ложной тревоги.

Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах.

Оставлять малышей одних у воды и даже на мелководье.

ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО НАЧАЛИ ТОНУТЬ

Попав в быстрое течение не следует бороться против него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться панике, нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.

КОГДА ОТКРОЮТ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

Сейчас идет подготовка к открытию муниципального городского пляжа – убирают мусор устанавливают кабинки для переодевания, скамейки, урны. Сделана акарицидная обработка. Также проводится очистка дна реки Вятки. Как только позволит погода, пляж поедут принимать специалисты Роспотребнадзора и МЧС.