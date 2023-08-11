Антимонопольщики возбудили дело на администрацию Кирова по жалобе «Монолита»

Материалы рассмотрят в сентябре. Фото: ФАС

В отношении администрации Кирова возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции».

Материалом стала жалоба ООО СК «Монолит» на действия департамента муниципальной собственности. Застройщик не согласился с тем, как проводили конкурс на право заключения договора КРТ по кварталу в границах улиц Маклина, Воровского и Хлебозаводского проезда.

- Признаки нарушения выразились в установлении дискриминационных конкурсных условий для субъектов, зарегистрированных за пределами Кировской области, - сообщили в Кировском УФАС России. - Что могло привести к ограничению конкуренции.

Дело рассмотрят 6 сентября.