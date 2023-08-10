УКС нашло еще 2 повода включить «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков

Антимонопольщики рассмотрят обращение 15 августа. Фото: ФАС

В среду, 9 августа, появились очередные обращения УКСа (управления капстроительства) о включении ООО СК «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Причина - односторонний отказ заказчика от исполнения контрактов на строительство под ключ двух многоквартирных домов. Здания должны были появиться на улице Анжелия Михеева (земельные участки № 13 и № 15). Кировское УФАС России рассмотрит обращение 15 августа.

А уже завтра, 11 августа, будут смотреть предыдущие документы. Их УКС подавал по школе в Долгушине - ее в итоге «Монолит» тоже строить не будет.

Напомним, подрядчика «отодвинули» от строительства трех школ за многочисленные косяки и просроки.