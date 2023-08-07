Кировский застройщик «Монолит» может попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Документы от УКСа рассмотрят антимонопольщики. Фото: ФАС

МКУ УКС (управление капитального строительства) просит включить ООО СК «Монолит» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Обращение появилось в ЕИС 7 августа.

- Обращение размещено в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по строительству объекта под ключ, - сообщают в Кировском УФАС России.

Речь идет о школе на 1 100 учащихся с бассейном и физкультурными помещениями, которая должна была появиться в Долгушине.

Рассмотрение заявления УКСа назначено на пятницу, 11 августа.

Напомним, ранее власти подробно рассказали, из-за каких именно проблем и косяков «Монолита» они не пошли на уступки по контрактам на строительство трех школ.