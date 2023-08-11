Кассация по делу Быкова: дата - 28 сентября

Приговор Быкову уже не раз пересматривали. Фото: прокуратура КО

Шестой кассационный суд общей юрисдикции (Самара) вынес определение, изучив жалобу Александра Фомина. Это адвокат экс-главы Кирова, бывшего спикера Заксобрания Кировской области Владимира Быкова.

Дело поступило в суд 31 июля. В пятницу, 11 августа, суд вынес определение: судебное заседание с рассмотрением кассационной жалобы назначено на 28 сентября.

Напомним, в мае 2023 года дело Быкова в очередной раз пересмотрели - дали 8,5 лет «строгого», штраф и запрет на госуправление.

После СМИ и прокуратура разбирались, где все-таки находится Владимир Быков, в Тагиле или в Кирове.