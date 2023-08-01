Прокуратура: Владимир Быков остается в СИЗО Кирова

Бывшего чиновника не этапировали в колонию. Фото: прокуратура Кировской области

Экс-глава города Владимир Быков остается в Кирове. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ранее в СМИ разошлась информация о том, что Быкова этапировали в нижнетагильскую ИК-12, так называемую «Красную утку». Прокуратура Кировской области опровергает это заявление. По данным ведомства, бывший глава города остается в СИЗО Кирова и привлекается к участию в суде в качестве подсудимого.

- Информация об этапировании в исправительную колонию не соответствует действительности, - заявили в прокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что разбирательство продолжается, в том числе в суде кассационной инстанции по жалобе защиты на обвинительный приговор. Очередное заседание состоится на следующей неделе.