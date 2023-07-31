Быков в «Красной утке»: бывшего кировского чиновника этапировали в Тагил

В феврале Быков выслушал окончательный приговор за взяточничество и мошенничество. Фото: прокуратура Кировской области

Бывший глава города Кирова и экс-спикер Заксобрания Кировской области Владимир Быков «переехал».

Владимира Васильевича этапировали в нижнетагильскую ИК-12, так называемую «Красную утку», - пишет Newsler. По данным издания, Быков, скорее всего, отказался от услуг адвокатов.

Экс-чиновника, напомним, в феврале окончательно приговорили к 9 годам колонии, штрафу и возмещению ущерба бюджету за мошенничество и взяточничество в особо крупном размере.

Быкову также на 3 года запретили госслужбу и руководство органами местного самоуправления.