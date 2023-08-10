Школьник погиб, его друг пострадал: вынесен приговор виновным в обрушении здания

Следком выяснил, что собственник и его помощник не контролировали работы и не рассказали парням о технике безопасности. Фото: СУ СК РФ по Кировской области

Завершен судебный процесс по делу об обрушении здания в Котельниче, где погиб подросток.

25 августа 2022 года разбирали здание заброшенной школы. Одна из железобетонных плит обрушилась. На объекте работали два школьника: один погиб, другой получил тяжелые травмы (ампутировали предплечье и голень).

Ранее местный житель выкупил здание под разбор на стройматериалы. В помощь он взял своего приятеля, а тот нанял школьников. Строительного образования у парней не было, правила безопасности и охраны труда им не рассказывали, за работами никто не следил.

По версии следствия, обвиняемые допустили нарушение правил безопасности при работах, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

Суд признал мужчин виновными. Одного фигуранта приговорили к 2 годам 3 месяцам тюрьмы, другого - к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы. Оба срока - условные. Плюс 3 года испытательного срока каждому, - сообщают в Следкоме.