Мужчин, виновных в гибели и травмировании подростков при обрушении школы в Кировской области, ждет суд

Трагедия произошла в августе 2022 года на территории бывшей школы. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области будут судить двух мужчин, обвиняемых в трагическом инциденте с подростками в Котельниче. Подробности сообщили в прокуратуре и Следкоме региона.

ДЕТЕЙ ПРИДАВИЛО РУХНУВШИМ ЗДАНИЕМ

Страшный инцидент произошел 25 августа 2022 года в Котельниче: обрушилось здание бывшей школы. Двух подростков 14 и 15 лет придавило плитой перекрытия. На место немедленно отправились спасатели и медики. Одного из пострадавших удалось буквально выкопать из-под обломков и передать медикам. Он получил очень серьезные травмы, и впоследствии ему пришлось даже ампутировать левое предплечье и левую голень. Однако ребенок, к счастью, остался жив. Второго подростка спасти не успели: он погиб.

В результате разбирательств, проверок и расследования уголовного дела выяснилось, что подростки находились там не случайно. Дети, действительно, любят играть в заброшенных и строящихся зданиях, но это - не та ситуация. Оказалось, что ребят привлекли туда работать.

ПОЛУЧАЛИ ДЕНЬГИ ЗА РАЗБОР ЗДАНИЯ

В августе 2022 года 50-летний житель Котельнича заключил с муниципалитетом договор купли-продажи неиспользуемого здания и начал его разбирать. В помощь себе он взял знакомого, который и придумал привлечь к работе подростков. Дети понемногу разбирали здание, получали за это деньги, и все было хорошо - до трагедии.

- При этом несовершеннолетние не имели строительного образования, не знали правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ по сносу объекта капитального строительства, их работы никто не контролировал, - подчеркивают в областном Следкоме.

Обоих мужчин задержали после случившегося. Им вменили нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. В ходе расследования специалисты осмотрели место происшествия, допросили всех, кого можно - свидетелей, пострадавшего, должностных лиц котельничской мэрии. Следователи также провели ряд очных ставок, изъяли документацию по продаже и разбору здания, провели судмедэкспертизы. Обвиняемые же в это время находились под подпиской о невыезде.

ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд вместе с обвинительным заключением. Вскоре обоим мужчинам предстоит ответить за свою беспечность. Свою вину они признали и возместили родителям подростков моральную компенсацию. Максимальное наказание по статье, которую вменяют котельничанам - до пяти лет лишения свободы.